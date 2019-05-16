10 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Джефф Кунс Кролик современное искусство (2019) | Фото:Flickr

Скульптура "Кролик" Джеффа Кунса стала самым дорогим произведением ныне живущих художников

Скульптура художника Джеффа Кунса (Jeff Koons) "Кролик" стала самой дорогой работой ныне живущего автора, когда-либо проданной на аукционе.

Выполненная из нержавеющей стали игривая скульптура высотой чуть менее метра была продана в среду вечером в Нью-Йорке на аукционе Christie's.

Новый рекорд был поставлен спустя всего полгода после продажи на аукционе картины Дэвида Хокни "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" за $90,3 млн. А до этого рекорд принадлежал также Кунсу и его скульптуре "Собака из надувных шаров (Оранжевая)" – в 2013 году она была продана за $58,4 млн.

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Эстейтмент "Кролика" аукционный дом оценил в сумму от $50 млн до $70 млн. Но всего за 10 минут торгов цена скульптуры взлетела до $80 млн, с учетом гонорара аукциона окончательная стоимость лота составила $91 075 000.

Перед продажей в среду Christie's описал скульптуру как "одно из самых знаковых произведений искусства 20-го века".

"Он выглядит свежим и крутым, но при этом использует визуальный язык детства. Отсутствие черт на мордочке делает его непостижимым, но форма веселая и легкомысленная", - описывал аукционный дом этот лот.

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Скульптура "Кролик" Джеффа Кунса стала самым дорогим произведением ныне живущих художников

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Теги: джефф кунс, кролик, скульптура, аукцион, современное искусство



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