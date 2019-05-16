10 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

В Твери накрыли террористов из запрещенного "Исламского государства"

В Твери контрразведчики пресекли деятельность террористической ячейки, куда входили граждане одной из республик Центральной Азии.
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Как сообщили в региональном управлении ФСБ, задержаны три человека, уже установлена их причастность к финансированию структурного звена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности)", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Сейчас ФСБ продолжает устанавливать других причастных к деятельности террористов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Подмосковье была пресечена деятельность членов ячейки запрещенной ИГ. Задержаны семь человек.

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В Твери накрыли террористов из запрещенного "Исламского государства"

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Теги: Тверь, террористы, ФСБ



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