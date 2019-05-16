В Нефтеюганске из-за пожара в "деревяшке" эвакуировали десятки людей

В Нефтеюганске в одном из деревянных жилых домов произошёл пожар, эвакуированы 27 человек, в том числе шесть детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления МЧС.

Огонь вспыхнул сегодня ночью. Когда первые пожарные приехали на место, горел первый подъезд, огонь выходил на кровлю. Из дома эвакуированы 27 жильцов, в том числе шесть детей. Пострадавших нет.

В 2.13 пожар был локализован на площади в 160 "квадратов", в 2.59 ликвидировано открытое горение, в 5.58 полностью ликвидированы последствия возгорания. Развернут пункт временного размещения на базе средней школы №3, куда обратились две семьи (пять человек, в том числе ребенок).

В доме уничтожена часть кровли, поврежден лестничный марш, частично квартиры, межэтажные и чердачные перекрытия первого подъезда на площади в 160 кв. м. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС. Жильцов разместят в маневренном фонде. Пострадавший дом построен в 1966 г., в 2013 г. его признали аварийным.