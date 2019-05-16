10 Сентября 2020
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Краснознаменная группа (2014) | Фото: regnum.ru

Мэрия Екатеринбурга до сих пор не выделила средства на ремонт Краснознаменной группы

Обещание главы Екатеринбурга Александра Высокинского восстановить демонтированную на проспекте Ленина в областной столице Краснознаменную группу с Орденом Ленина до сих пор не подтверждено финансами.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, это удалось выяснить сегодня в ходе заседания комиссии гордумы по бюджету и экономической политике при обсуждении исполнения бюджета муниципалитета за первый квартал 2019 года. Вопрос на заседании поднял член комиссии Роман Ступников, поинтересовавшийся у начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой о судьбе монумента.

"Средства хотя бы запланированы?" - спросил депутат.

"В отчёте за первый квартал такой строки нет, - ответила Турунцева. - Но можем обсудить вопрос при внесении изменений в бюджет, а при формировании бюджета средства предусмотрены не были".

По окончании заседания Ступников заявил корреспонденту Накануне.RU, что намерен отслеживать эту тему.

"В дальнейшем, при корректировке бюджета-2019, обязательно поднимем вопрос о финансировании работ по реставрации Краснознаменной группы", - сказал депутат.

По его словам, в конце мая народные избранники проведут традиционную ежемесячную встречу с мэром города, на которой, в том числе, напомнят ему о данном обещании вернуть отремонтированную композицию на прежнее место.

митинг, Краснознаменная группа, памятник, часы(2013)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что в феврале этого года городские власти заявили о готовности не только восстановить Краснознаменную группу с Орденом Ленина, который получил Свердловск-Екатеринбург, но и добавить к ней Ордена Ленина, заслуженные Свердловской областью.

Высокинский также высказался об этой идее, уточнив, что памятник восстановят в первоначальном виде.

"Время пришло. Мы когда-то ее убрали из-за того, что она немного обветшала. Второй момент - памятники советского периода у нас на балансе муниципалитета не стояли, они были ничьи. Сейчас мы их описали, взяли к себе на баланс. Пришло время посмотреть на Краснознаменную группу", - заявил тогда мэр.

Ранее обсуждалось, что памятник могут вернуть на Плотинку 18 августа этого года - ко Дню города.

Напомним: Краснознаменную группу демонтировали в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии, без всякого предварительного согласования с горожанами. На монументе размещался Орден Ленина, которым муниципалитет был награжден в 1973 году за героическую борьбу с фашизмом, за героический труд и за вклад в научный прогресс. Орден был снят с постамента ещё раньше, в 2009 году.

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Мэрия Екатеринбурга до сих пор не выделила средства на ремонт Краснознаменной группы

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Теги: Краснознаменная группа, Орден Ленина, Александр Высокинский, Роман Ступников



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