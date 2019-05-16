Минторг США готовится внести Huawei в черный список

Министерство торговли США планирует внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в черный список.

Об этом стало известно после указа американского лидера Дональда Трампа о введении режима ЧП из-за угрозы информационным технологиям.

Американским производителям, которые продают Huawei какое-либо оборудование, потребуется в дальнейшем получить специальную лицензию правительства США, передает ТАСС.

США, в частности, обвиняют Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений в Штатах.

В конце декабря министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения в адрес Huawei. Китайская компания обвиняется в попытках получения данных о компании T-Mobile, мошенничестве и отмывании средств.

До этого, в начале декабря, по американскому запросу в Канаде была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Пекин предупредил, что примет меры против США и Канады, если Ваньчжоу будет выдана Соединенным Штатам.