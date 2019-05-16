10 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
дохлая рыба (2016) | Фото:Накануне.RU

Ущерб от гибели рыбы в реке Пышма на Среднем Урале превысил миллион рублей

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о массовой гибели рыбы в акватории реки Пышма. Ущерб превысил миллион рублей.
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Напомним, о случившемся стало известно в марте этого года. После этого Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что на правом берегу реки Пышма между поселками Старопышминск и Становой неизвестными была засыпана протока, через которую вода из реки поступала в дражные разрезы - это и повлекло массовую гибель рыбы. Как показала проверка, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 1,1 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). Сейчас проводится расследование.

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Ущерб от гибели рыбы в реке Пышма на Среднем Урале превысил миллион рублей

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Теги: рыба, река Пышма, ущерб, дело



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