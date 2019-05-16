10 Сентября 2020
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Общество В России За рубежом
Facebook Марк Цукерберг WhatsApp (2019) | Фото:telegra.ph

Павел Дуров обвинил Facebook в лицемерии и пообещал, что Telegram завоюет мир

К великому множеству, прессующему Марка Цукерберга и его компанию, присоединился Павел Дуров, создатель прямых конкурентов проектов Марка – соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram. Дуров написал колонку, в которой рассуждает на тему " Почему WhatsApp никогда не будет безопасным".

Поводом для колонки стала новость о том, что хакеры устанавливали на телефоны пользователей шпионские программы при помощи звонков через приложение.

Дуров пишет, что он совершенно не удивлен, поскольку WhatsApp, по его мнению, очень уязвимое, неудобное приложение, хозяева которого готовы торговать данными пользователей. Разработчик считает, что Цукерберг и его команда никогда не создадут по-настоящему безопасные и неуязвимые продукты, поскольку за это их будут преследовать власти многих стран, в том числе и США. Сам-то Павел, конечно, давление со стороны властей преодолевает, поскольку считает деньги незначимым благом на фоне благополучия человека как вида. "Каждый из нас рано или поздно умрет, но мы как вид останемся на некоторое время. Вот почему я думаю, что накопление денег, славы или власти не имеет значения. Служение человечеству - единственное, что действительно имеет значение в долгосрочной перспективе", - пишет Дуров.

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Также Дуров обвиняет Цукерберга в плагиате, замечая, что WhatsApp "слизывает" почти все "фишки" Telegram, но об этом знают очень немногие, поскольку у FB огромный отдел маркетинга, а Дуров не выделяет на продвижение ни рубля и не собирается, надеется только на армию поклонников его мессенджера.  

"Мы в Telegram должны признать нашу ответственность в формировании будущего. Это либо мы, либо монополист Facebook. Это либо свобода и приватность, либо жадность и лицемерие. Наша команда конкурирует с Facebook в течение последних 13 лет. Мы уже победили их однажды, на рынке социальных сетей Восточной Европы . Мы снова победим их на мировом рынке обмена сообщениями. Мы обязаны", - пишет Дуров.

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Павел Дуров обвинил Facebook в лицемерии и пообещал, что Telegram завоюет мир

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Теги: павел дуров, мессенджер, whatsapp, telegram, facebook



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