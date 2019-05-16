"Давайте не утешать себя отчётами о том, как всё хорошо". Дума Екатеринбурга диктует мэрии города новые правила

Депутаты думы Екатеринбурга потребовали от мэрии отчитываться о социально-экономических итогах развития города конкретно, а не цитировать статистику.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, сегодня на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию народные избранники возмутились формой доклада, представленного им начальником департамента экономики администрации муниципалитета Алексеем Прядеиным. Выступавший изложил сухие цифры о том, какие средства были потрачены на те или иные бюджетные статьи, без учёта стратегического видения развития города.

Первым резкой критике мэрию подверг член комитета Александр Колесников, который потребовал от исполнительного органа городской власти конкретики.

"Мы хотим услышать, какое количество детских садов надо построить, чтобы в группах было по 20 детей, а не 40, сколько километров труб следует проложить и что для этого требуется, - привёл примеры депутат. - И пусть администрация расставит приоритеты расходной части [бюджета], чтобы было понятно, на что ориентироваться. Давайте раскрывать реальные потребности, а не утешать себя подобными отчётами о том, как всё хорошо и как много сделано".

В дальнейшем народные избранники выступили с инициативой вернуться к вопросу уже на заседании думы, рассмотрев итоги развития города за прошлый год - с учётом их замечаний. Однако натолкнулись на непонимание представителей администрации. Так, заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь заметила, что подобной практики до сих пор не было. Более того, она упорно отстаивала точку зрения, согласно которой глава города Александр Высокинский может выступить на думе с докладом, не предоставив его заранее депутатам.

Народные избранники согласились с тем, что доклад мэра - отдельная тема, и Высокинский может выступать перед ними по своему усмотрению, но итоги развития муниципалитета необходимо вынести на заседание всего представительного органа, чтобы все депутаты смогли озвучить свои вопросы в адрес горадминистрации. Тем более, что именно эта информация в дальнейшем должна лечь в основу доклада градоначальника.

В итоге депутаты единогласно проголосовали за такой формат диалога с исполнительным органов муниципалитета и на очередном заседании думы, назначенном на 21 мая, вернутся к этой теме. Причём, на обсуждение решили пригласить всех вице-мэров.