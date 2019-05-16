Бывший первый вице-премьер Калмыкии получил восемь лет колонии

Суд приговорил бывшего вице-премьера Калмыкии Петра Ланцанова к восьми годам исправительной колонии общего режима за мошенничество и превышение полномочий.

Как сообщается на сайте Элистинского городского суда, осужденный лишен почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Калмыкия". Ему назначен штраф в 500 тысяч рублей.

Ланцанов стал фигурантом уголовного дела в 2017 году. Вместе с ним был арестован замминистра сельского хозяйства региона Эрдни Кектышев.

Как считает следствие, в 2011 году Ланцанов поручил региональному министерству сельского хозяйства вынудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет образованного холдинга "Мраморное мясо Калмыкии". В результате одна часть этих денег была похищена, другая – использована не по назначению.

В ходе расследования уголовного дела были проведены обыски по месту жительства и работы Ланцанова.