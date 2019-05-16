Главный железнодорожник Зауралья признался в злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества РЖД

Замначальника Южно-Уральской железной дороги по Курганской области Сергей Домосканов признался в злоупотреблении полномочиями и растрате имущества РЖД.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Домосканова задержали 8 ноября прошлого года в собственном кабинете. Сначала он категорически не хотел признавать вину, однако сейчас осознал свои ошибки и даже добровольно возместил причиненный ущерб.

Напомним, Домосканов обвиняется в том, что растратил 95-ый бензин ведомства.

"Автомобиль использовался для осуществления частных поездок в различные регионы Российской Федерации", - сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Также Домосканов использовал два своих служебных автомобиля "Ниссан" и "Вольво" в целях, не связанных с работой - таким образом, услуги водителей оплачивались необоснованно.

Помимо всего прочего Домосканов заставлял работников РЖД в служебное время строить дачу своей родственнице.

В СК отметили, что материальный ущерб от действий Домосканова составил более 350 тыс. руб.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.