Александр Гусев и Алексей Гордеев приняли участие в открытии новых уникальных производственных объектов в регионе

Накануне в Воронежской области состоялось значимое событие. Губернатор Александр Гусев и прибывший в регион с рабочей поездкой заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев приняли участие в торжественной церемонии закладки камня в честь начала строительства мясоперерабатывающего комбината ГК «Агроэко» в статусе резидента ТОСЭР «Павловск». Кроме того, состоялся запуск нового комбикормового завода компании, передает корреспондент Накануне.RU.

В мероприятиях также участвовали замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и зампред ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Первым объектом программы стал комбикормовый завод в Гаврильском сельском поселении Павловского района. Как рассказал председатель Совета директоров ГК «Агроэко» Владимир Маслов, инвестиции в проект составили 2,6 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей предоставлены «Россельхозбанком». Строительство шло около двух лет, и сегодня завод полностью готов к пуску. Объем производства составит 200 тыс. тонн продукции в год с возможностью увеличения мощности до 400 тыс. тонн. Причем ко второму этапу реализации этого проекта компания «Агроэко» намерена приступить уже в текущем году.

После краткой презентации Алексей Гордеев, Александр Гусев, Ирина Макиева, Елена Фастова, Борис Листов и Владимир Маслов поднялись на импровизированную сцену и нажатием символической кнопки дали старт работе нового предприятия. После этого они прошли по заводу и ознакомились с технологическим процессом.

Производительность сушильного комплекса с двумя сушилками «Мега» составляет 50 тонн в час, а склад зерна рассчитан на 2 500 тонн. Такие параметры позволяют очищать, высушивать и обеззараживать поступающее зерновое сырье, доводя его до базисных кондиций и способствуя долговременному содержанию в элеваторных емкостях. Напомним, элеватор был введен в эксплуатацию в июле 2018 года. На хранение тогда приняли более 100 тыс. тонн зерна, теперь же его мощность увеличилась еще на 60 тыс. тонн.

Комбикормовый завод в Гаврильске – второй комплекс группы компаний «Агроэко» в регионе. В отличие от Таловского комбикормового завода, новое предприятие оборудовано линией по изготовлению высококачественных престартерных кормов для молодняка, которые ранее приобретались у сторонних производителей. Оборудование престартерной линии позволяет выпускать гранулы готового продукта диаметром 2,2 мм при производительности 5 тонн в час. Уникальная линия переработки сои не имеет аналогов в России и производит в год более 35 тыс. тонн соевых продуктов со стабильными показателями качества.

В производстве будет применяться новейшее оборудование, позволяющее выполнять глубокую барогидротермическую переработку сырья – гидротермический реактор, экспандер со сменной матрицей-короной. Также планируется запуск линии дополнительной очистки зерна и шелушения, подготавливающей зерновую группу для изготовления престартерного комбикорма, а современный весовыбойный аппарат выполнит качественную упаковку.

Благодаря Гаврильскому комбикормовому заводу с элеватором в районе появилось 160 новых рабочих мест.

После экскурсии по новому предприятию высокие гости перехали на строительную площадку мясоперерабатывающего завода компании «Агроэко», который станет якорным проектом ТОСЭР «Павловск», и приняли участие в закладке первого камня.

Мощности будущей хладобойни – 600 голов в час убой и обвалка, максимальная производственная мощность – 3,8 млн голов в год. Уникальные технологические решения на основе роботизации и инновационные разработки в сфере вертикальной обвалки дадут «Агроэко» возможность конкурировать с передовыми предприятиями мясоперерабатывающей индустрии страны. Планируется производство новых категорий охлажденных полуфабрикатов для запекания, всего будет выпускаться 200 наименований продукции. Завод будет приносить в бюджеты района и области порядка 140 млн руб. налоговых поступлений.

Владимир Маслов пояснил, что на сегодняшний день полностью выполнены земельные работы, а с июня планируется приступить к полноценному строительству.

Выступая на торжественной церемонии, Алексей Гордеев отметил, что «приятно, когда открытие такого важного предприятия идет под звуки забивающихся свай»: "Уже понятно, что никуда не денется инвестор и все его партнеры, и объект мы доведем до конца. А объект уникальный, как для Воронежской области, так и для страны в целом. И, конечно, для Павловского района это пример правильной диверсификации экономики, избавление в будущем от статуса «моногород». Предприятие будет иметь тысячу рабочих мест. И сама инвестиция – почти 13 млрд рублей – говорит за себя, насколько это будет мощный экономический стимул для развития района и области, – подчеркнул вице-премьер, – Я хочу поблагодарить всех, кто в этом участвует, – и «Россельхозбанк», и Фонд при Внешэкономбанке, который сегодня занимается развитием моногородов, выделяя государственную поддержку, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, губернатора Александра Викторовича Гусева – за то, что есть такое внимание к этому объекту. И тут прозвучали сроки, чтобы через два года мы тем же составом приехали и перерезали ленточку. Я уверен, что так и будет. И давайте пообещаем друг другу, что выполним все планы и этот объект станет одним из флагманов, в том числе выполняя задачу национального проекта развития экспорта, чтобы продукцию Павловского района могли потреблять не только в России, но и во всем мире. Я всех поздравляю с началом такого важного этапа".

В свою очередь, губернатор Александр Гусев поблагодарил компанию «Агроэко» и лично Владимира Маслова за ту инвестиционную политику, которую он проводит на территории региона. " Конечно, объект очень важен для Павловского района, для моногорода Павловск. Фактически, «Агроэко» становится ключевым резидентом территории опережающего развития Павловска. Я думаю, что это будет хороший пример, которому последуют другие инвесторы. И еще два важных момента мы решаем с компанией «Агроэко». Первое – перед нами стоит задача по замещению государственных инвестиций в инфраструктурные объекты, которые в последние годы достаточно много на территории области осуществлялись. Наша задача – заместить их коммерческими инвестициями, не только сохранив существующий объем общих инвестиций в экономику региона, но и наращивая их. Конечно, такие объекты в 12–13 млрд рублей для нас крайне значимые, и мы такие проекты будем поддерживать. Второй важный момент – задача интенсифицировать процессы, связанные с переработкой сельхозпродукции, фактически провести индустриализацию сельского хозяйства", – сказал глава региона.

Что касается финансирования, то здесь компания «Агроэко» нашла в лице «Россельхозбанка» надежного партнера – как при реализации проекта по строительству комбикормового завода, так и по возведению мясоперерабатывающего комплекса. "Объем финансирования «Россельхозбанка» в оба проекта составляет 12,7 млрд рублей. Группа компаний «Агроэко» эффективно использует заемные средства. Отказ от закупки кормов снижает издержки, а запуск перерабатывающего завода повышает добавочную стоимость продукции. Стратегически верно, что «Агроэко» расширяет линейку выпускаемых продуктов за счет «товаров в упаковке». Такой подход с фокусом на рентабельности бизнеса, – обязательное условие для развития качественного несырьевого экспорта", – заключил Борис Листов.

Фонд развития моногородов тоже оказывает значимую поддержку региону. "МОНОГОРОДА.РФ выделит на строительство инфраструктуры для предприятия 1 млрд рублей. Это один из наших крупных инвестпроектов. В городе благодаря его реализации появится свыше тысячи новых рабочих мест", – рассказала Ирина Макиева. Она подчеркнула, что появление производства даст жителям города новые возможности по трудоустройству и снизит риски сокращения численности населения.

После приветственных речей Алексей Гордеев, Александр Гусев, Ирина Макиева, Елена Фастова, Борис Листов и Владимир Маслов под аплодисменты сняли полотно с камня в честь начала строительства мясоперерабатывающего комплекса.

"Несколько лет назад в Воронежской области стали реализовывать кластерный подход. Речь идет о кооперации, когда предприятие, вот в данном случае «от поля – до потребителя», находится в некой последовательной цепочке. Последнее звено имеет очень важное значение – в регионе производится конечный продукт. Я напомню, что мы практически больше половины продукции растениеводства продаем в другие регионы, другие страны. А продукции животноводства не хватало и внутри области. И, соответственно, при таком балансе возможностей кормовой базы, конечно, лучше производить мясо, молоко, яйцо на территории Воронежской области. Это другая экономика, количество рабочих мест, налоги. Мы реализовали такой подход в молочном секторе, при производстве говядины - сегодня воронежское мясо известно за рубежом, И вот сейчас это завершающий этап свиноводческого кластера – по производству качественной свинины", – отметил зампред правительства РФ.

Елена Фастова также очень высоко оценила успехи Воронежской области. "Воронежский регион считается одним из лучших и успешных в сельском хозяйстве. Все новые технологии, инвестиции – у вас. Самые крупные производители молока – у вас. Самые лучшие производители по КРС – тоже у вас. И «Агроэко» в этом же топе. На воронежские предприятия можно равняться, и из многих регионов действительно приезжают, смотрят и знают, что это лидер в сельхозпроизводстве. Мы гордимся вами", – сказала Елена Фастова.

Александр Гусев подчеркнул, что мясоперерабатывающий комплекс является примером того, что на территории области можно реализовывать проекты любой сложности, любого масштаба. "Компания «Агроэко» – очень перспективный и надежный партнер в этой части. Конечно, для Павловского района это имеет особое значение, потому что показать все возможности территории опережающего социально-экономического развития на примере этого предприятия будет очень важно с точки зрения привлечения других инвестиций. Уже сейчас есть компании, которые заявились. И мы прорабатываем эти вопросы. Очень важно, что мы не теряем темпов привлечении коммерческих инвестиций в экономику области. И наша задача не только их сохранить, но и нарастить", – подытожил глава региона.