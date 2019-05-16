Россияне попали в рейтинг самых некрасивых пользователей сети

Сомнительную, но все же статистику составили пользователи сайта знакомств BeautifulPeople. На основе системы допуска к сайту был составлен рейтинг самых некрасивых национальностей (хотя тут уместнее говорить о гражданстве пользователей).

По правилам сайта, претендент на участие в сети выставляет свою анкету, а участники двое суток голосуют за принятие в свой коллектив нового члена или против. Если большая часть посчитает его некрасивым, заявка будет отклонена. Другими словами, берут только привлекательных.

Сейчас отказ получили уже более восьми миллионов пользователей – их сочли не очень красивыми. И вот, как пишет Mirror, больше всего среди отвергнутых англичан. Далее следуют граждане Индии, России и Филиппин. При этом очень много красивых среди жителей Скандинавии – их чаще других принимают в сеть.

Кстати, основателя сайта пользователи тоже отвергли. Он предполагает, что кандидаты, которым отказывают, плохо выглядят не потому, что некрасивые, а потому, что плохо следят за собой и ведут нездоровый образ жизни.