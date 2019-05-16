После пикетов дольщиков губернатор Югры взяла на контроль проблему с долгостроями в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова в своем Instagram обратилась к дольщикам Сургута, заявив, что ей известны проблемы с ЖК "Любимый", "Уютный", "Кедровый", "RIVER HOUSE", передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона сообщила, что 27-28 мая у нее запланирована рабочая поездка в Сургут, и что 27 мая состоится встреча с дольщиками, а также другими участниками этих проектов, включая представителей прокуратуры и правоохранительных органов. Организовать встречу губернатор поручила главе Сургута Вадиму Шувалову.

"Я вижу ваши комментарии, поручения дала, но понимаю, что, к сожалению, мои коллеги не информируют вас о решениях. Приношу за всех нас извинения", - отметила она.

Напомним, 14 мая в экономической столице Югры – Сургуте – прошли одиночные пикеты дольщиков, вложивших деньги в строительство дома №2 в жилом комплексе "Любимый". Его должны были сдать ещё в октябре прошлого года, однако до сих пор не сделали этого. Жители вынуждены выплачивать ипотеку и ждать ввода дома.

Ранее дольщики обратились в прокуратуру, требуя проверить работу застройщика жилого комплекса "Любимый": речь идет о законности трат застройщика, компании "Дорожно-эксплуатационное предприятие", который привлек деньги будущих жильцов для возведения дома.

В пресс-службе окружной прокуратуры Накануне.RU тогда сообщили, что по фактам нецелевого расходования денег проводится проверка, она инициирована прокуратурой города. Рассмотрено и удовлетворено внесенное представление. По требованию окружной прокуратуры Жилстройнадзор провел свою проверку, её результаты направлены в Сургут. Их приобщат к итогам начавшегося надзора. Все материалы рассмотрят в совокупности, по ним пройдёт процессуальная проверка для уголовно-правовой оценки.