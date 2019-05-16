Мать московской "девочки-маугли" признана невменяемой

Ирину Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь одну в захламленной квартире, признали невменяемой.

В настоящее время женщина находится в психиатрическом отделении СИЗО "Бутырка". Ее обвиняют по статье "покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии".

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, диагноз Гаращенко может позволить ей вернуться к воспитанию ребенка после прохождения необходимого лечения.

По его словам, женщина ведет себя спокойно, интересуется судьбой дочери, передает "Интерфакс".

Напомним, в марте в Москве в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе нашли 5-летнюю девочку, которая была в истощенном состоянии, а в ее шею вросло украшение. Соседи постоянно слышали за стенкой детский плач, но не могли достучаться до собственников - дверь никто не открывал. Когда ребенок начал плакать очень сильно, соседи вызвали сотрудников МЧС. Спасатели вскрыли квартиру и в огромных кучах мусора в квартире нашли одинокого ребенка - взрослых в квартире не оказалось.

В СКР отметили, что в обязательном порядке дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, которые не следили за условиями проживания этой семьи.