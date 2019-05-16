"Что с деньгами, неизвестно". Родители погибших в Югре маленьких спортсменов - о проблемах при строительстве мемориала

Родители погибших спортсменов из Нефтеюганска намерены контролировать ситуацию с созданием и установкой памятной стелы. Особенно их волнует вопрос финансирования строительства, родные акробатов указывают на проблемы с документами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 15 мая у губернатора Натальи Комаровой состоялось внеплановое совещание, посвящённое поступившей главе региона жалобе на финансовые сложности при строительстве. Как оказалось, закрылся благотворительный фонд развития города Нефтеюганска "Созидание", собиравший деньги на мемориал. Глава региона раскритиковала работу мэра Сергея Дегтярёва и потребовала от него к 20 мая "положить на стол "дорожную карту" развития ситуации".

Отец одного из погибших детей Сергей К. рассказал Накануне.RU, что о прекращении существования "Созидания" он узнал 15 мая от Дегтярёва.

"Что с деньгами, неизвестно. На вопрос, как так, он сказал, что сам узнал только 15 мая. На вопрос о том, где брать деньги, Дегтярёв ответил, что соберёт внеочередное заседание думы, где предложит выделить деньги из бюджета и перевести их в другой фонд. В ходе разговора выяснилось, что загвоздка не в деньгах, а в отсутствии проекта – это "тянется" с тех пор, когда приезжал скульптор Игорь Силевёрстов, представил проект и получил первый транш на сумму около 2 млн руб.", - сказал Сергей К.

Модель памятника

При этом скульптор, по словам Сергея К., удивлён тем, как администрация оформила документы.

"Силевёрстов заявил, что стандартного пакета документов, который он делает для своих проектов по всё стране, для Нефтеюганска оказалось мало. Я спросил у Дегтярёва, как так вышло, что два месяца назад деньги были, а теперь, когда я получил ответ на новый запрос, вы мне сказали, что "денег нет" и не хватает каких-то документов. Сейчас бумаги оформляют, потом будут решать, откуда брать деньги. И мэр, и губернатор уверяли, что проблем с деньгами нет, и не будет. Буду выяснять у начальника управления капстроительства, в чём там дело", - сказал Сергей К.