Многодетной семье воронежского священника вручили орден «Родительская слава»

В международный День семьи, заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачёв торжественно вручил орден «Родительская слава» многодетным родителям Александру и Ирине Абакумовым, передает корреспондент Накануне.RU.

В семье Абакумовых десять детей – пять сыновей и пять дочерей в возрасте от 4 до 27 лет. Александр Абакумов – православный священник, служит в храме во имя св. ап. Андрея Первозванного в Воронеже, а его супруга Ирина – медсестра на станции переливания крови.

Указ о награждении многодетной семьи Абакумовых орденом «Родительская слава» подписал Президент РФ Владимир Путин. Орден учрежден в 2008 году и вручается гражданам Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Такую награду имеют 385 семей в стране.

Сергей Трухачёв встретился с супругами Абакумовыми и их девятью детьми (один из сыновей учится в военном вузе и приехать не смог). После вручения награды участники встречи за чаепитием обсудили потребности и проблемы многодетных семей, существующие на сегодняшний день. Заместитель губернатора подчеркнул важность укрепления института семьи и поддержки многодетных семей и заверил, что правительство региона старается делать для этого все необходимое.