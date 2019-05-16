Многодетной семье воронежского священника вручили орден «Родительская слава»

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Воронежская область
грамота,награда (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Многодетной семье воронежского священника вручили орден «Родительская слава»

В международный День семьи, заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачёв торжественно вручил орден «Родительская слава» многодетным родителям Александру и Ирине Абакумовым, передает корреспондент Накануне.RU.

В семье Абакумовых десять детей – пять сыновей и пять дочерей в возрасте от 4 до 27 лет. Александр Абакумов – православный священник, служит в храме во имя св. ап. Андрея Первозванного в Воронеже, а его супруга Ирина – медсестра на станции переливания крови.

грамота,награда(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Указ о награждении многодетной семьи Абакумовых орденом «Родительская слава» подписал Президент РФ Владимир Путин. Орден учрежден в 2008 году и вручается гражданам Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Такую награду имеют 385 семей в стране.

Сергей Трухачёв встретился с супругами Абакумовыми и их девятью детьми (один из сыновей учится в военном вузе и приехать не смог). После вручения награды участники встречи за чаепитием обсудили потребности и проблемы многодетных семей, существующие на сегодняшний день. Заместитель губернатора подчеркнул важность укрепления института семьи и поддержки многодетных семей и заверил, что правительство региона старается делать для этого все необходимое.

многодетная, священник, семья(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Многодетной семье воронежского священника вручили орден «Родительская слава»

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: многодетная, священник, семья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети