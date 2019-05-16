Задержанных в Екатеринбурге протестантов отправили под арест на срок от 2 до 10 суток

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел 22 материала об административных нарушениях по событиям 14 мая в сквере у Драмтеатра.

Напомним, протесты против строительства храма святой Екатерины продолжаются всю неделю после того, как на площадке был установлен забор. Накануне противникам строительства раздавали чебуреки и пиццу. При этом местные власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, по результатам рассмотрения материалов от 14 мая в отношении одного человека производство по административному делу прекращено, а 21 человек привлечен к ответственности. Всем им назначен административный арест на срок от 2 до 10 суток.

Как уточнили в облсуде, материалы по вчерашним задержаниям (от 15 мая) в суд еще не поступали. По официальным данным, в тот день было задержано более 30 человек.