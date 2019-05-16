Эксплуатанты Boeing 737 MAX собираются на всемирное совещание по проблемам самолета

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) собирает 23 мая на совещание в Монреале (Канада) авиакомпании, имеющие в своем парке Boeing 737 MAX или собирающиеся приобрести самолеты этого типа, передает Reuters.

Обсуждать планируется проблемы, с которыми эксплуатанты столкнулись в результате "приземления" 737-х после двух катастроф, случившихся, предположительно, из-за технических неполадок, в частности, из-за программного обеспечения. Многие из перевозчиков готовятся возобновить эксплуатацию "Максов" после обновления ПО от Boeing.

В заявлении IATA говорится, что в ходе совещания Федеральное авиационное управление США (FAA) и Boeing представят те самые обновления, которые от них ждут уже несколько месяцев.

В IATA сейчас состоит около 290 авиакомпаний, из которых 28 имеют в своем парке Boeing 737 MAX. В России пока только группа компаний S7 эксплуатирует данный тип самолета (борты были "приземлены" после второй крупной катастрофы с MAX в марте этого года). Среди россиян, заказавших эти самолеты, - "Уральские авиалинии" (14), "Победа" (20), Utair (28) и "Нордстар" (3).

В марте разбился самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Это случилось спустя пять месяцев после аналогичной катастрофы с самолетом компании Lion Air, тогда погибли 189 человек.