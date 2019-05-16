В Челябинске УФАС отменило итоги закупки "умных светофоров" к саммитам ШОС и БРИКС стоимостью более 500 млн рублей

В Челябинске УФАС отменило итоги закупки по замене оборудования системы управления дорожным движением и средств регулирования с начальной ценой 537 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в ведомство поступила жалоба от регионального общественного объединения общественной организации "СТОПкартель". По мнению заявителя, неправомерно объединены в один лот в рамках одной закупки строительные работы по замене дорожных знаков и нанесению разметки по маршрутам передвижения делегаций за 30 дней до начала саммитов ШОС и БРИКС, а также работы по замене оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением.

Это, как отмечают в общественной организации, ограничивает количество участников торгов. Заявитель считает, что закупку нужно разделить, и просил аннулировать торги.

Жалобу признали частично обоснованной, но итоги торгов отменили.

"Антимонопольная служба предписала Управлению отменить итоги аукциона, внести изменения в документацию и продлить срок приема заявок на 7 дней", - отметили в пресс-службе УФАС.

Кроме того, должностному лицу заказчика грозит административная ответственность.