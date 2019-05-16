10 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд взыскал с "Уральских пельменей" более 800 тысяч рублей в пользу экс-директора Нетиевского

Арбитражный суд Свердловской области 15 мая солидарно взыскал в пользу экс-директора "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского около 813 тыс. руб.
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Как сообщили Накануне.RU представители Нетиевского, сумма взыскана со всех его бывших соратников и самого ООО ТО "Уральские пельмени".

Суд постановил выплатить почти всю заявленную Сергеем Нетиевским сумму - это судебные расходы, которые тот понес в связи с рассмотрением в судах трех инстанций иска к нему на 39,5 млн руб., инициированного участниками шоу "Уральские пельмени", которые одновременно являлись соучредителями ТО, и Натальей Ткачевой - новым директором компании. Ранее сразу три судебные инстанции признали эти требования незаконными и необоснованными.

Напомним, бывший директор "Уральских пельменей" снова будет судиться с командой: его компания "Фест хэнд медиа" подала жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение назначено на 29 мая 2019 года.

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Суд взыскал с "Уральских пельменей" более 800 тысяч рублей в пользу экс-директора Нетиевского

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Теги: Нетиевский, Уральские пельмени, иск, суд



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