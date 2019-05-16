В Кемерове начался суд по делу "Зимней вишни": зал не вместил всех участников и слушателей процесса

В Кемерове начался судебный процесс по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Дело рассматривает судья Заводского районного суда Николай Быданцев.

Выездное заседание проходит в помещении суда Ленинского района, так как у Заводского районного суда нет подходящего зала, способного вместить всех участников и слушателей дела.

По данным Regnum, всего в зале находятся 80 человек, среди которых родственники погибших, представители СМИ. Суду предстоит выслушать показания порядка 600 свидетелей.

Ранее сообщалось, что 293 тома первого уголовного дела о пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня" поступили в Заводский районный суд Кемерова.

Обвиняемыми по делу проходят несколько человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании - инженер противопожарной системы, а по образованию повар Александр Никитин.

Также в числе фигурантов - работник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.