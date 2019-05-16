Составлен рейтинг "хотелок" южноуральцев от врио губернатора

Опубликована первая социология ожиданий от прихода врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера на свой пост. Социологи челябинского филиала РАНХиГС опросили 700 челябинцев во всех районах города еще в апреле и получили следующие результаты, передает корреспондент Накануне.RU.

В ТОП-3 проблем города и области, решения которых ждут люди от нового главы региона, вошли экология (44,7%), наведение порядка в сфере ЖКХ (41,9%) и строительство и ремонт дорог (40,3). По условиям опроса респонденты могли выбрать сразу несколько проблемных точек из предложенного перечня вопросов, собственно, волнующие горожан проблемы можно проследить по результатам.

РЕШЕНИЕ КАКИХ ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ РЕГИОНА ВЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОЖИДАЕТЕ ОТ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ А.Л.ТЕКСЛЕРА?

решение экологических проблем 44,7 наведение порядка в сфере ЖКХ 41,9 строительство и ремонт дорог 40,3 рост уровня жизни населения 33,4 решение вопросов благоустройства города Челябинска 25,9 борьба с коррупцией 19,9 успешная подготовка и проведение саммитов ШОС и БРИКС 18,0 снижение уровня безработицы 16,7 повышение качества и доступности медицинского обслуживания 16,7 повышение эффективности деятельности органов власти 12,7 возвращение прямых выборов глав городов и районов 5,4 улучшение работы городского общественного транспорта 2,7 развитие спорта и туризма 1,1 затрудняюсь ответить 3,0

«Ответ на вопрос об ожиданиях челябинцев от нового руководителя региона будет очевиден. Обычно люди ждут улучшения материального положения и качества своей жизни. Однако, с помощью развёрнутого перечня направлений, нам удалось выделить те вопросы и задачи, которые имеют для горожан первостепенное значение. Именно эти направления – квинтэссенция общественного запроса и то поле, с которым стоит активно работать врио губернатора Алексею Текслеру», - резюмируют авторы исследования.

Напомним, что Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта нынешнего года, в сентябре ему предстоит пройти выборы. Среди первых тем, на которые обратил внимание новый руководитель, были как раз экологические вопросы и низкий уровень благоустройства в территориях.