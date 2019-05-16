Российские хоккеисты одержали самую крупную победу в своей истории

Сборная России уверенно обыграла оппонентов из Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 10:0.

Как отмечает МатчТВ, российские хоккеисты первый раз в истории сумели добиться победы с разницей в 10 шайб на первенстве планеты.

Предыдущий самый крупный результат - победа с перевесом в 9 шайб в 1994 году (12:3 против Великобритании). Помимо этого, россияне три раза побеждали на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея со счетом 10:1.

После четырех сыгранных встреч подопечные Ильи Воробьева возглавляют группу B с 12 очками. В следующем матче наша сборная сыграет с Латвией.