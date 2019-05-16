Прокуратура пригрозила неприятностями "Водному союзу" за тотальное отключение воды в Кургане

Прокуратура Кургана начала проверку по факту массового отключения воды в домах и организациях Кургана.

Как ранее сообщало Накануне.RU, воды во всем городе не будет с 0.00 17 мая до 12.00 18 мая из-за остановки Арбинских очистных сооружений.

"В целях недопущения нарушения прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг надзорным ведомством направлены поручения в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор о проведении соответствующих проверок", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Судя по опыту прошлых лет, прокуратура может наложить на "Водный союз" крупный штраф, однако руководитель коммунальной организации Владимир Овсянников ранее отмечал, что отключение - мера вынужденная.