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Общество Курганская область
прокуратура (2016) | Фото:vk.com

Прокуратура пригрозила неприятностями "Водному союзу" за тотальное отключение воды в Кургане

Прокуратура Кургана начала проверку по факту массового отключения воды в домах и организациях Кургана.

Как ранее сообщало Накануне.RU, воды во всем городе не будет с 0.00 17 мая до 12.00 18 мая из-за остановки Арбинских очистных сооружений.

"В целях недопущения нарушения прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг надзорным ведомством направлены поручения в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор о проведении соответствующих проверок", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Судя по опыту прошлых лет, прокуратура может наложить на "Водный союз" крупный штраф, однако руководитель коммунальной организации Владимир Овсянников ранее отмечал, что отключение - мера вынужденная.

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Прокуратура пригрозила неприятностями "Водному союзу" за тотальное отключение воды в Кургане

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Теги: Курган, прокуратура, вода, Водный союз,



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