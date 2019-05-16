Ребенок главы депздрава Югры заработал почти 2 миллиона рублей: декларация

Руководители департаментов Ханты-Мансийского автономного округа отчитались о доходах за 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Доход почти в 2 млн руб. получил несовершеннолетний ребенок директора департамента здравоохранения региона Алексея Добровольского. Как следует из декларации, его доход в прошлом году составил 1 млн 960 тыс. руб. Сам глава департамента получил доход в 2 млн 399 тыс. руб. Ему принадлежат автомобили Nissan Tiida и Toyota RAV4, гараж, квартира площадью 106,8 кв. м. Супруга Добровольского заработала 947 тыс. руб.

Самым богатым оказался директор департамента по управлению госимуществом Анатолий Уткин. В 2018 г. его доход составил 4 млн 498 тыс. руб. Чиновнику принадлежит машиноместо, а также доли в квартирах: 1/4 в квартире 109,3 "квадрата", 1/4 в квартире 46,7 кв. м., а также 44/100 в квартире 83,9 "квадратов". Также Уткину принадлежит мотоцикл Ямаха и два автоприцепа. Супруга Анатолия Уткина заработала 1,2 млн руб. Она ездит на автомобиле Тойота Ленд Крузер 200. В пользовании у супругов квартира площадью 168,8 кв. м., а также земельный участок площадью 1500 "квадратов".

Немного меньше доход у директора департамента недропользования и природных ресурсов Сергея Филатова. Его доход в 2018 г. составил 4 млн 483 тыс. руб. Вместе с супругой он владеет квартирой площадью 114,9 кв. м, ездит на автомобиле КИА Sorento. Его жена задекларировала доход в сумме 845,9 тыс. руб. Ей принадлежит земельный участок в 400 кв. м и жилое строение в 28 кв. м.

Самые скромные доходы у директора департамента физической культуры и спорта Сергея Артамонова. Он задекларировал доход в 1 млн 318 тыс. руб.