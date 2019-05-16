10 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
автобус №57, общественный транспорт (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стартовала работа по транспортной реформе

В администрации Екатеринбурга прошло совещание с экспертами, которые будут проводить исследования пассажиропотока. Встречу провёл заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, на совещании представители центра экономики инфраструктуры рассказали руководителям транспортных компаний, как будет проводиться сбор информации по количеству пассажиров.

Прошли конкурсные процедуры, контракт заключен, работу выполнят эксперты из московского Центра экономики инфраструктуры.

"В ближайшее время будут получены результаты исследования, которые подтвердят или опровергнут те предложения по маршрутной сети, которые делались ранее", - сообщил Бубнов.

Так, на ряде автобусов установят специальное оборудование, причем транспорт будут отправлять по разным маршрутам, в разное время, для того чтобы собрать максимальное количество информации. На муниципальном общественном транспорте такая работа уже проведена.

Помимо этого, будут использованы данные с валидаторов, от операторов мобильной связи, а в завершение проведен и визуальный подсчет пассажиров.

По данным московского центра, сейчас проводятся детальные расчёты по маршрутной сети.

При этом два года назад фондом "ГородПРО" была выполнена работа по подготовке эскиза маршрутной сети. За разработку схемы движения, вызвавшей шквал критики, организация получила 8 млн руб. После этого администрация Екатеринбурга решила провести еще одно исследование по транспортной реформе, выделив на это 12,5 млн руб.

Идея транспортной реформы в столице Урала была озвучена еще в 2017 году и уже тогда подверглась критике как со стороны горожан, так и экспертов.

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В Екатеринбурге стартовала работа по транспортной реформе

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Теги: транспортная реформа, екатеринбург, мэрия, александр высокинский, исследование



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