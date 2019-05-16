Назначение националиста Демушкина главой Барвихи назвали фейком

Все сведения о назначении националиста Дмитрия Демушкина главой Барвихи оказались фейком. Об этом заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее сообщалось, что по распоряжению администрации Барвихи Демушкин с 8 мая вступил в должность главного специалиста отдела по организационной работе, делам молодежи, культуры и спорта сельского поселения, также на него возложено исполнение обязанностей главы Барвихи.

Иванов заявил, что руководит сельским поселением Барвихинское Герман Потапчук, а назначение Демушкина и все документы, появившиеся в Сети - это фейк. Представитель муниципалитета отметил, что подобный "спектакль" выгоден самому националисту, так как возвращает ему известность и упоминаемость.

"Прошу средства массовой информации не поддаваться на это информационное мошенничество, на этот фейк, и не мешать работе сельского поселения", - приводит слова Андрея Иванова ПолитЭксперт.

Напомним, в 2017 году Демушкина признали виновным в размещении экстремистских материалов и отправили в колонию общего режима на 2,5 года. В феврале этого года он досрочно вышел на свободу.