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Демушкин, Русский марш, Москва (2013) | Фото:Накануне.RU

Назначение националиста Демушкина главой Барвихи назвали фейком

Все сведения о назначении националиста Дмитрия Демушкина главой Барвихи оказались фейком. Об этом заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
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Ранее сообщалось, что по распоряжению администрации Барвихи Демушкин с 8 мая вступил в должность главного специалиста отдела по организационной работе, делам молодежи, культуры и спорта сельского поселения, также на него возложено исполнение обязанностей главы Барвихи.

Иванов заявил, что руководит сельским поселением Барвихинское Герман Потапчук, а назначение Демушкина и все документы, появившиеся в Сети - это фейк. Представитель муниципалитета отметил, что подобный "спектакль" выгоден самому националисту, так как возвращает ему известность и упоминаемость.

"Прошу средства массовой информации не поддаваться на это информационное мошенничество, на этот фейк, и не мешать работе сельского поселения", - приводит слова Андрея Иванова ПолитЭксперт.

Напомним, в 2017 году Демушкина признали виновным в размещении экстремистских материалов и отправили в колонию общего режима на 2,5 года. В феврале этого года он досрочно вышел на свободу.

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Назначение националиста Демушкина главой Барвихи назвали фейком

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Теги: Демушкин, Барвиха, фейк



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Развитие сюжета:

Ранее 16.05.2019 16:27 Мск Разлад в Подмосковье: националист Демушкин возразил главе Одинцовского района

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