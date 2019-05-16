В Нефтеюганске закрылся фонд, собиравший деньги на памятник погибшим в жутком ДТП детям-спортсменам

В Ханты-Мансийске состоялось внеплановое совещание, посвящённое строительству стелы памяти погибших спортсменов из Нефтеюганска – губернатору Наталье Комаровой поступила жалоба от жителей, которые недовольны остановкой возведения памятника из-за отсутствия финансирования, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, авария с автобусом, перевозившим юных спортсменов, произошла 4 декабря 2016 года. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорён к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Позже окружной суд ХМАО отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда.

Встреча прошла 15 мая. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении этого вопроса приняли участие авторы обращения – родители погибших и пострадавших детей, а также глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев. Он сообщил, что только 14 мая узнал о том, что некоммерческая организация благотворительный фонд развития города Нефтеюганска "Созидание", собиравшая деньги на создание памятника, прекратила свое существование. Дегтярёв добавил, что спонсоров привлечь не удалось, поэтому было принято решение о выделении из бюджета города 9 млн руб. Сейчас это решение проходит необходимые юридические процедуры.

Комарова отметила, что если заказчиком выступит муниципалитет, то на все процедуры, связанные с объявлением торгов, оценкой проекта и прочее уйдет много времени. Губернатор недовольна работой мэра.

"Считаю, что вы абсолютно безответственно относитесь к этой работе, не так, как это нужно для людей. Не могу не дать этой оценки", - сказала Комарова.

Обращаясь к жителям Нефтеюганска, Наталья Комарова отметила, что "проблем с деньгами нет и не будет".

"Я не соглашусь с Сергеем Юрьевичем ни при каких обстоятельствах. И это не та тема, на которую, как вы видите, нам нужно обратить внимание", - сказала губернатор.

Она поручила главе Нефтеюганска до 20 мая "положить на стол дорожную карту, и в течение этого сезона сделать все, чтобы этот памятник был установлен".

Модель памятника