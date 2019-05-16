10 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Бритни Спирс (2019) | Фото:instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс может закончить музыкальную карьеру из-за проблем с психикой

Похоже, состояние 37-летней Бритни Спирс в ближайшее время едва ли улучшится. Проблемы с психическим здоровьем и семейные передряги могут поставить крест на карьере певицы.

Музыкальный менеджер поп-принцессы Ларри Рудольф рассказал, что в ближайшее время Бритни едва ли вернется в свое шоу в Лас-Вегасе, а возможно – вообще никогда не вернется.

Еще в прошлом году артистка анонсировала новый проект "Domination", рассказала, что подписала контракт на несколько лет, и снова будет еженедельно выступать в одном из концертных залов Лас-Вегаса.

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Бритни довольно вяло пытается поддерживать себя в форме.

Свои шоу в Лас-Вегасе есть у многих звезд, например, долгое время здесь выступали Элтон Джон и Селин Дион. Деятельность однообразная и не слишком почетная, зато прибыльная – гонорары резидентов исчисляются миллионами долларов. Правда, постоянное место работы лишает артистов возможности записывать новые альбомы и гастролировать. У Бритни уже было шоу в Лас-Вегасе, но контракт не так давно закончился. Многие поклонники надеялись, что теперь-то Спирс создаст новый альбом и поедет в мировой тур, тряхнет стариной, но стабильность заработка оказалась важнее.

И вот, Рудольф говорит: Она не вернется в Лас-Вегас в ближайшем будущем и, возможно, вообще никогда". TMZ со ссылкой на менеджера сообщает, что у певицы было готово уже две трети шоу к тому моменту, когда ее отец заболел в конце прошлого года. Именно это событие, как считается, вывело артистку из эмоциональной стабильности, она снова оказалась в рехабе и постоянно находится на грани срыва.

 

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Бритни Спирс может закончить музыкальную карьеру из-за проблем с психикой

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Теги: бритни спирс, карьера, шоу, лас-вегас, гастроли, работа, психическое состояние



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