СМИ: РЖД может выплатить государству дивиденды вагонами для Крыма

РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 года имуществом - недвижимостью и вагонами, сообщает "Коммерсант".

Возможность выплачивать дивиденды на обыкновенные акции имуществом ОАО РЖД получило в 2018 году. В октябре Правительство внесло соответствующее изменение в устав компании. Совет директоров РЖД до конца мая обсудит возможность реализовать это право.

Общая стоимость имущества, которое может быть передано государству в качестве выплаты по дивидендам, составляет около 20 миллиардов рублей, уточнили источники издания.

Так, пассажирские вагоны стоят около 12 миллиардов рублей, объекты грузового двора "Сочинский" станции Веселое и главного распределительного центра Олимпийских игр в Сочи - примерно 1 миллиард рублей, здания, используемые прокуратурой и полицией - семь миллиардов рублей.

Как сообщает РБК, пассажирские вагоны будут переброшены в Крым, когда достроят железнодорожную часть моста. Таким образом, найден способ передать вагоны Крымской железной дороге, чтобы РЖД при этом не оказались под санкциями, пояснил источник.