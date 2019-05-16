Экологи обнаружили на озере Тургояк незаконные "плавучие фермы" по разведению форели

На Южном Урале министерство экологии обнаружило в акватории озера Тургояк незаконные "плавучие фермы" по разведению форели. Владельца привлекли к административной ответственности и потребовали устранить нарушения до 8 июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Также были выявлены и другие нарушения: незаконное размещение пирсов и насосов для водопотребления в акватории озера, снятие плодородного слоя почвы и вырубка кустарника в отсутствие проекта освоения лесов, а также незаконные ограждения из колючей проволоки в береговой полосе. Был установлен факт выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Напомним, в апреле Клуб-отель "Золотой пляж" оштрафовали за сброс канализационных стоков в озеро Тургояк. В январе и в феврале общественники зафиксировали на озере несанкционированный сброс канализации. Попадание стоков в озеро произошло в результате аварии на канализационном коллекторе, принадлежащем на праве собственности отелю.

Напомним, в прошлом году "Золотой пляж" оштрафовали на 350 тыс. руб. за незаконную отсыпку акватории грунтом. В результате на территории отеля был изменён естественный берег озера Тургояк.

"В настоящее время материалы дела находятся в Отделе МВД России города Миасса для проведения уголовно-процессуальных действий", - отметили в минэкологии.