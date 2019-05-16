Меркель не верит в шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток — 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европейская комиссия не сможет остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на новую директиву Евросоюза.

По ее словам, газовая директива дает больше возможностей для опротестования "Северного потока - 2", однако остановить проект не сможет.

При этом она считает, что "ключевым моментом" здесь является Украина, которая должна продолжить осуществлять транзит российского "голубого топлива" даже после введения в строй новой трубы.

Очередные поправки к директиве гласят о том, что ее нормы должны распространяться на все газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, включая морские, то есть - на "Северный поток - 2", пишет Regnum.

Как сообщалось ранее, США не смогли остановить "Северный поток - 2". Об этом сообщил в сенате Госсекретарь США Майк Помпео. По словам главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, все попытки отговорить страны Евросоюза, прежде всего Германию, от строительства российского газопровода, не увенчались успехом.

Тем временем, Вашингтон продолжает обсуждать с Берлином вариант гарантированного транзита российского газа через Украину после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2".