Власти Франции хотят запретить люксовым брендам сжигать нераспроданную одежду

Франция намерена серьезно изменить политику в области индустрии моды. Власти собираются запретить модным домам уничтожать нераспроданные люксовые товары, в первую очередь, речь об одежде и обуви.

Заместитель министра экологии Франции брюн Пуарсон заявила на конференции, посвященной модной индустрии и развитию в Копенгагене, что разница в поведении масс-маркета и люксового сегмента недопустимы. Сейчас компании, продающие недорогую массовую одежду, уценивают старые коллекции до тех пор, пока полки магазинов не будут расчищены под новые товары, тогда как дорогие бутики предпочитают сжигать предметы роскоши, лишь бы не рисковать имиджем. Имиджу может быть нанесен урон, если они будут продавать дорогие вещи с дисконтом.

Пуарсон заявила, что такая политика "шокирует" и должна быть прекращена. Она отметила, что правительство будет настаивать на запрете уничтожения вещей.

Стоит отметить, что у проблемы уничтожения люксовых вещей есть еще и серьезная этическая составляющая: тогда как многие масс-маркет вещи делают из синтетики и искусственных материалов, для производства которых используется, например, нефть, для создания дорогих вещей нередко убивают животных, часто – редких. Так что уничтожение нереализованной крокодиловой сумочки или шубки на меху рыси представляется многим настоящим зверством.