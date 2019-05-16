В Екатеринбург едет главный инспектор МВД России - граждан ждут на прием

25 мая 2019 года с 11 до 18 часов главный инспектор МВД России полковник полиции Виталий Розанов будет проводить прием граждан по вопросам, относящимся к деятельности органов внутренних дел на транспорте.

Все граждане могут обратиться с предложениями, жалобами и заявлениями, касающимися работы Управления на транспорте МВД России по УрФО и подчиненных линейных подразделений.

Прием будет осуществляться в здании Управления на транспорте МВД России по УрФО, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 21.

Предварительная запись граждан осуществляется по телефону 8 (343) 378-15-46 в рабочее время с 8.30 до 17.45 час.

Как отмечают в управлении, для записи на прием гражданин обязан сообщить свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания, содержание сообщения.

В ходе приема предъявить документ, удостоверяющий личность.