Мария Бутина обжаловала постановление суда, приговорившего ее к тюрьме в США

Россиянка Мария Бутина в среду обжаловала постановление суда округа Колумбия, приговорившего ее к 18 месяцам тюрьмы в США.

Данные об апелляции защиты опубликованы в базе федерального суда Вашингтона. Кроме общей информации в заявлении указано, что в данный момент гражданка РФ находится в тюрьме округа Грэйди штата Оклахома.

Как напоминает Infox.ru, после задержания Мария Бутина провела некоторое время в СИЗО, потом ее отправили в тюрьму штата Вирджиния, а позже - в Пенсильванию и Оклахому.

26 апреля обвиненная в незаконной работе иноагентом россиянка была приговорена к полутора годам тюрьмы. Чуть более половины срока она уже провела под стражей. Владимир Путин назвал приговор Бутиной "беспределом".