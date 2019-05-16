МЧС предупредили жителей Прикамья о порывах ветра до 20 метров в секунду

В МЧС Пермского края предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях: сегодня в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, передает корреспондент Накануне.RU.

Спасатели советуют не стоять под деревьями, не парковать под ними автомобили, избегать нахождения рядом с вывесками и по возможности ограничить время нахождения на улице.

Согласно прогнозу гидрометцентра, самыми холодными днями на неделе станут выходные дни. 18 мая в большинстве районов ожидаются дожди, на севере края - дожди с мокрым снегом. Ночью температура понизится до заморозков: -1...+4 градусов.