10 Сентября 2020
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Общество В России
Александр Лебедев Елена Перминова (2019) | Фото:instagram.com/alexanderlebedev_

Светская львица Елена Перминова призналась, что до сих пор не замужем за олигархом Лебедевым

Несмотря на то, что "Википедия" называет 32-летнюю светскую львицу и модель Елену Перминову супругой бизнесмена Александра Лебедева (59), официально пара свои отношения так и не оформила, хотя живет вместе уже больше десяти лет.

В Instagram Перминова призналась своей армии подписчиков, что с Лебедевым они "пока не женаты". У сожителей трое детей. Также у Лебедева есть сын от первого брака  - 39-летний Евгений, который живет в Лондоне, является заметным светским персонажем в Великобритании, имеет британское гражданство и управляет тамошними отцовскими активами, например, газетой Independent.

Пикантности отношениям Перминовой и Лебедева добавил в 2012 году скандал. Тогда в сети появилось видео, в котором "мужчина, похожий на бизнесмена Александра Лебедева", "отдыхает" с двумя девушками. Реакция на этот ролик "гражданской жены" так и не стала известна широкой публике.

Перминова с завидной регулярностью попадает в подборки street-style с мировых недель моды, путешествует с детьми (и бойфрендом), занимается благотворительными аукционами (например, может выставить на торги встречу с Яной Рудковской или свое кутюрное платье) и небольшими бизнес-проектами, вроде экологических продуктов.

Лебедев – бывший депутат Госдумы, оппозиционный деятель. В "Национальную резервную корпорацию" Лебедева, в свое время, входили многие привлекательные активы, например, 30% "Аэрофлота" и авиакомпания  Red Wings Airlines, жемчужиной состояния магната является Национальный резервный банк. Также имеются девелоперские, инжиниринговые предприятия, медиакомпании. В 2015 году Лебедев входил в 200 самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием в $400 млн. В начале десятых годов его состояние оценивалось более чем в миллиард долларов.

История знакомства Перминовой и Лебедева не самая приятная – не на приеме у посла познакомились. Елена была юной тусовщицей в Новосибирске, в какой-то момент ей грозил реальный тюремный срок по делу о распространении наркотиков, в истории поучаствовал Лебедев, после чего Перминова избежала уголовного преследования, переехала в Москву, стала работать моделью и, в конце концов, стала спутницей жизни Лебедева.

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Светская львица Елена Перминова призналась, что до сих пор не замужем за олигархом Лебедевым

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Теги: елена перминова, александр лебедев, официальный брак, сожительство, дети, история знакомства



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