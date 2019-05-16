"Инсулиновые споры" возникли в Кургане по вине работников детской поликлиники, которые не обновляли данные о количестве доз

Руководитель департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина сделала официальное заявление - инсулин в регионе есть в достаточном количестве.

Ранее мамы детей совместно с членом КПРФ Натальей Воробьевой решили устроить в городе митинг - люди утверждали, что в регионе закончился инсулин и нужно срочно что-то решать.

При детальном "разборе полетов" выяснилось, что нужный месячный запас инсулина у детей есть, а мамы обеспокоились задержкой обслуживания рецептов на следующий период. Оказалось, что ситуация возникла из-за безответственных сотрудников Курганской детской поликлиники, которые оперативно не вносили в специальный реестр данные об увеличении назначенных врачом доз. Именно поэтому возникло предположение, что инсулина нет.

"От имени департамента здравоохранения я приношу извинения родителям, которые оказались в такой ситуации и вынуждены были находиться в тревожном состоянии из-за задержки в обслуживании рецептов", - отметила Лариса Кокорина.

Кокорина добавила, что в течение года число больных диабетом выросло. Например, на 1 января этого года было на учете 248 детей, а на сегодняшний день их уже 277.

"Увеличиваются дозы, необходимые пациентам, проводится дополнительная закупка. Процедура проходит в соответствии с 44-ым федеральным законом и требованиями к стоимости инсулина. На первые три аукциона поставщики не заявились, сейчас объявлен четвертый аукцион. Необходимая дозакупка инсулина будет проведена", - добавила глава депздрава региона.