В Якутске у Ан-24 разрушилось шасси при посадке

В аэропорту Якутска у самолета АН-24 при посадке разрушилась стойка шасси.

На борту воздушного судна находилось 29 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Самолет авиакомпании "Якутия" выполнял рейс Нюрба-Якутск.

Воздушное судно отбуксировано, аэропорт работает в штатном режиме. Для расследования ЧП создана комиссия Росавиации.

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа самолета SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Основной версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов при посадке лайнера.