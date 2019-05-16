10 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
авария, заказной автобус (2019) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе "Пермь - Екатеринбург" в результате ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

Госавтоинспекция Свердловской области выясняет обстоятельства ДТП на трассе "Пермь - Екатеринбург", где пострадали восемь человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, авария произошла сегодня утром, в 05.15.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В момент ДТП в микроавтобусе находились 13 человек: водитель и 12 пассажиров. В результате ДТП восемь человек доставлены в больницу для осмотра, все они получили легкие травмы. Водитель не пострадал.

авария, заказной автобус(2019)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

"По предварительной информации, водитель уснул во время движения. Микроавтобус не рейсовый. Двигался по маршруту Уфа - Екатеринбург. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия", - добавили в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

авария, заказной автобус(2019)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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На трассе "Пермь - Екатеринбург" в результате ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

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Теги: авария, дтп, пострадавшие, микровавтобус, екатеринбург, пермь



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