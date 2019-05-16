Губернатор Ямала побеседует с жителями округа в прямом эфире в Instagram

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выйдет в прямой эфир в Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Артюхов заявил, что "прямая линия" с жителями арктического региона состоится в конце следующей недели. Точная дата пока неизвестна из-за плотного графика губернатора. Он пообещал отдельно анонсировать эфир.

Напомним, прямые эфиры в Instagram как средство коммуникации взял на вооружение губернатор Прикамья Максим Решетников, который регулярно обсуждает с подписчиками те или иные важные для региона темы.