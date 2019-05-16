Губернатор Ямала побеседует с жителями округа в прямом эфире в Instagram
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выйдет в прямой эфир в Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Артюхов заявил, что "прямая линия" с жителями арктического региона состоится в конце следующей недели. Точная дата пока неизвестна из-за плотного графика губернатора. Он пообещал отдельно анонсировать эфир.
Напомним, прямые эфиры в Instagram как средство коммуникации взял на вооружение губернатор Прикамья Максим Решетников, который регулярно обсуждает с подписчиками те или иные важные для региона темы.
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В конце следующей недели выйду здесь в прямой эфир. Точная дата будет зависеть от рабочего графика, сообщу об этом накануне. ⠀ Знаю, что у вас много вопросов и предложений, оставляйте их в комментариях, они станут отправной точкой для нашего диалога. ⠀ Во время прямого эфира коллеги по правительству и руководители муниципалитетов тоже будут онлайн. ⠀ До встречи! #янао #ямал