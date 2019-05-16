Реванш за Сочи: соперником "Урала" по финалу Кубка России вновь стал "Локомотив"

Екатеринбургский "Урал" узнал соперника по финалу Кубка России. Как передает корреспондент Накануне.RU, им стал московский "Локомотив".

В среду подопечные Юрия Семина в ответном полуфинале в гостях переиграли "Ростов" со счетом 2:0. Голы у "железнодорожников" забили Рифат Жемалетдинов и экс-игрок "Урала" Федор Смолов. В первой встрече 1/2 финала между этими командами была зафиксирована ничья - 2:2.

"Урал" накануне также пробился в финал Кубка во второй раз в своей истории, по сумме двух встреч одолев тульский "Арсенал".

Напомним, финальная игра пройдет 22 мая на стадионе "Самара-Арена". В первый раз в своей истории "Урал" выходил в финал Кубка России в 2017 году. В решающем матче, который состоялся в Сочи, екатеринбургская команда уступила все тому же "Локомотиву".