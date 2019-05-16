"Давление снизится". Коммунальщики Кургана просят горожан заранее набирать воду, а не за пару часов до отключения

"Водный союз" напомнил горожанам о том, что 17 мая в 0.00 во всем Кургане отключат воду.

Коммунальщики просят жителей заранее набирать воду, так как вечером 17 мая все люди придут с работы, начнут делать запасы и напор воды, особенно на верхних этажах из-за массовой раздачи воды будет снижен.

Воды не будет до 12.00 18 мая, однако пробы будут сделаны лишь в воскресенье 19 мая - до этого вода из кранов горожан будет непригодна для использования в пищу.

Как ранее сообщало Накануне.RU, об остановке Арбинских очистных сооружений сообщили глава города Андрей Потапов и руководитель "Водного союза" Владимир Овсянников. Курганский мэр отметил, что для того, чтобы прекратить подобные массовые отключения и полностью заменить трубы от Арбинских сооружений, городу нужно около 8 млрд руб. Стоит отметить, что годовой бюджет Кургана составляет примерно 5,5 млрд руб.