"Давление снизится". Коммунальщики Кургана просят горожан заранее набирать воду, а не за пару часов до отключения

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

"Давление снизится". Коммунальщики Кургана просят горожан заранее набирать воду, а не за пару часов до отключения

"Водный союз" напомнил горожанам о том, что 17 мая в 0.00 во всем Кургане отключат воду.

Коммунальщики просят жителей заранее набирать воду, так как вечером 17 мая все люди придут с работы, начнут делать запасы и напор воды, особенно на верхних этажах из-за массовой раздачи воды будет снижен.

Воды не будет до 12.00 18 мая, однако пробы будут сделаны лишь в воскресенье 19 мая - до этого вода из кранов горожан будет непригодна для использования в пищу.

Как ранее сообщало Накануне.RU, об остановке Арбинских очистных сооружений сообщили глава города Андрей Потапов и руководитель "Водного союза" Владимир Овсянников. Курганский мэр отметил, что для того, чтобы прекратить подобные массовые отключения и полностью заменить трубы от Арбинских сооружений, городу нужно около 8 млрд руб. Стоит отметить, что годовой бюджет Кургана составляет примерно 5,5 млрд руб.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Давление снизится". Коммунальщики Кургана просят горожан заранее набирать воду, а не за пару часов до отключения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Курган, вода, Водный союз, отключение, Арбинские очистные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.05.2019 09:28 Мск Прокуратура пригрозила неприятностями "Водному союзу" за тотальное отключение воды в Кургане

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.05.2019 12:44 Мск Курган - на два дня без воды. Власти озвучили, сколько нужно миллиардов для полной замены коммуникаций

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети