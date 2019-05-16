75-летний "старик" Мик Джаггер шокировал пользователей зажигательным танцем

75-летний солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер исполнил зажигательный танец на репетиции. Видео "выступления" он опубликовал в твиттере и тут же собрал под 200 тыс. лайков. Видно, что у "пенсионера" прекрасная пластика и движения его не стесняет никакая хворь. Многие молодые люди, годящиеся Джаггеру в дети и даже внуки, могут позавидовать физической форме старого рокера.

В комментариях многие вспоминают песню "Moves like Jagger", в которой воспевается умение Джаггера двигаться и выражать танцем свои эмоции. "Ему 75 лет, что это за чертовщина?" – пишут пользователи, "возмущаясь" прекрасной формой старика. Кто-то припоминает, что в жизни рокера были, кажется, все существующие пагубные пристрастия и грехи, а ему – хоть бы что, даже шутят, что музыкант наверняка уже продал душу дьяволу.