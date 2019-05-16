Мэр Красноярска не разрешил строительство храма на месте сквера

Мэр Красноярска Сергей Еремин отказался давать разрешение на использование земельного участка под строительство храма.

Соответствующее постановление градоначальник подписал 14 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Отказ связан, в первую очередь, с наличием на этой территории сквера и необходимости сноса зеленых насаждений для строительства храма, пояснили в пресс-службе.

Участок, о котором идет речь, расположен в границах ул. Баумана и пр. Свободный. Вместо него мэр согласовал использование под храм земельного участка в жилом районе "Слобода Весны".

Напомним, скандал вокруг строительства церкви на месте сквера разгорелся в Екатеринбурге. Как сообщало Накануне.RU, протесты в городе продолжаются третий день подряд после того, как на площадке был установлен забор. Власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет.

Вчера ОМОН разогнал противников храма со стройки. Сообщалось, что, по некоторым данным, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Задержаны 33 человека.