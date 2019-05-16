Врио директора департамента обрнауки Зауралья стал учитель истории

В департаменте образования и науки Курганской области появился новый руководитель - врио директора назначен Андрей Кочеров, который в 2016-2018 годах был заместителем главы ведомства.

Бывший руководитель Эдуард Абрамов не справился с возросшей с приходом нового врио губернатора региона Вадима Шумкова нагрузкой, и ему пришлось уйти. Сотрудники ведомства в разговоре с Накануне.RU отметили, что Абрамов - очень хороший специалист, однако "не имел твердой руки" и "был слишком мягкотелым".

Кочерова официально представила заместитель губернатора Зауралья по соцполитике Татьяна Менщикова. Она отметила, что задач перед новым руководителем стоит много.

"Но они все решаемы. И насколько согласованно и оперативно мы их будем выполнять, принимать конкретные решения, настолько успешным будет наше образование", - сказала Менщикова.

Кочеров начинал свой трудовой путь в должности учителя истории.