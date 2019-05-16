Киркоров заявил, что, возможно, пропагандирует гей-культуру

51-летний Филипп Киркоров дал неоднозначное интервью Ксении Собчак и, кажется, развязал войну с продюсером Иосифом Пригожиным.

Для начала, Киркоров заявил, что Россия – "гей-френдли страна", а он сам "пропагандирует гей-культуру". "Меня же будут смотреть и за рубежом. Главная тема на пресс-конференциях "Евровидения": как у вас в стране относятся к гей-комьюнити? Мы сами страшными рассказами можем усугублять ситуацию, что у нас их (геев. — прим. ред.) не любят, что это гонимо. Так мы настраиваем против себя страны, которые боятся голосовать за Россию. Нельзя, чтобы, приезжая в Россию, люди боялись, что их тут побьют палками, как в Брунее. Я за то, чтобы "Евровидение" приехало сюда. Ведь один раз "Евровидение" у нас уже было, и все увидели, что мы абсолютно гей-френдли страна. Я тоже, может быть, пропагандирую гей-культуру на сцене: надеваю перья, стразы. В жизни я так не очень-то и одеваюсь. Но я не выхожу с этим на улицу с транспарантом", - заявил певец.

Здесь стоит напомнить, что в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, а Филипп Киркоров и его творчество совершенно никак не ограничиваются, в том числе и в телеэфире.

Затем Киркоров припомнил, как коллеги, в частности продюсер Иосиф Пригожин, критиковали его провокационный клип "Ибица", в котором Филипп и Николай Басков творят друг с другом разные непотребства, например, обливают друг друга мочой и калом.

"Да ему просто обидно было, что мы первые это сделали. Иосиф Пригожин сам бы облил **** (отходами жизнедеятельности) Валерию (свою жену – прим. ред.), если бы она разрешила", - говорит Киркоров.

Пригожин уже довольно жестко прокомментировал слова коллеги. "Посмотрите на меня, на человека с традиционными ценностями, и посмотрите на него — Гоголь-моголь. Он, зная, что я человек эмоциональный, меня задевает", - цитирует Пригожина Nation News.