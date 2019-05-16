На акции против строительства храма в Екатеринбурге в среду задержали более 30 человек

Более трех десятков человек задержали в Екатеринбурге на несогласованной акции на месте строительства храма святой Екатерины, которая прошла в среду.

Напомним, вечером ОМОН разогнал противников храма со стройки. Сообщалось, что, по некоторым данным, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

В министерстве общественной безопасности Свердловской области сообщили число задержанных.

"По данным министерства общественной безопасности задержаны 33 человека", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Напомним, протесты против строительства храма в Екатеринбурге продолжаются всю неделю после того, как на площадке был установлен забор. Противникам строительства раздают чебуреки и пиццу. Местные власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет.