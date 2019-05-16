10 Сентября 2020
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камчатская область карта камчатка (2006) | Фото: Накануне.ru

На Дальнем Востоке готовят акцию против губернатора Камчатки и "Единой России"

Партия "Справедливая Россия" намерена выставить бессрочные пикеты у дальневосточных представительств "Единой России" в знак протеста против задержания своих активистов на Камчатке накануне первомайского шествия.

Своей акцией справороссы "намерены добиться извинений от действующего губернатора Владимира Илюхина ("Единая Россия"), а также за неправомерные и вызывающие действия должностного лица от всей партии власти в целом". В знак протеста активисты по аналогии с протестующими во Франции наденут желтые жилеты.

Возмущение партийцев вызвал запрет на участие колонн партий в первомайской демонстрации в Петропавловске-Камчатском. Справороссы обратились с жалобой на действия властей края в прокуратуру, а группа местных активистов призвала камчатцев в соцсетях выйти на Первомай в желтых жилетах в знак протеста против политики партии власти и коррумпированных чиновников.

Сами они выйти на демонстрацию не смогли: четверых справороссов, в том числе их лидера, краевого депутата Михаила Пучковского, полицейские задержали 1 мая за несколько часов до заявленной акции. В отношении оппозиционеров были составлены протоколы за призывы участвовать в несанкционированном публичном мероприятии.

Пикет поддержат и другие регионы Дальнего Востока. "Мы считаем происшедшее оскорблением не только конкретных людей, но и партии в целом. Поэтому мы решили объединиться, чтобы поддерживать своих товарищей по партии. Центральный аппарат проинформирован о нашей акции",— сообщилруководитель хабаровского отделения "Справедливой России "Игорь Глухов. Акция начнется в столицах регионов Дальнего Востока 17 мая, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в конце апреля на Камчатке из продажи исчезли желтые жилеты. Это произошло в канун Первомайской демонстрации.

Торговцы на "китайском" рынке заявляют, что продавать их запретили власти, боящиеся, что активисты выйдут в них на площадь 1 мая. Об этом сообщил депутат Законодательной думы региона Михаил Пучковский.

Как сообщалось, политическим партиям запретили участвовать в праздничном шествии. Оппозиция сочла запрет местью губернатора Владимира Илюхина за прошлогодний Первомай, когда в колоннах оппозиционных партий люди несли транспаранты с антигубернаторскими лозунгами.

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На Дальнем Востоке готовят акцию против губернатора Камчатки и "Единой России"

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Теги: Единая Россия, протест, Камчатка, Дальний Восток



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