В Качканаре вынесли приговор мужчине, убившему приятеля в новогоднюю ночь

В городе Качканар вынесен приговор 46-летнему мужчине, который обвиняется в убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, ночью 1 января 2019 года подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире. Он повздорил со своим приятелем, который у него гостил. Поводом для конфликта послужило то, что гость не хотел уходить, несмотря на просьбы владельца жилья. Кроме того, приятель оскорбил бывшую жену подсудимого.

В результате злоумышленник зарезал обидчика. Пострадавший скончался.

В ходе следствия злоумышленник свою вину признал. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскано 500 тыс. руб. в пользу родственников убитого мужчины.