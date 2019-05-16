10 Сентября 2020
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Качканаре вынесли приговор мужчине, убившему приятеля в новогоднюю ночь

В городе Качканар вынесен приговор 46-летнему мужчине, который обвиняется в убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, ночью 1 января 2019 года подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире. Он повздорил со своим приятелем, который у него гостил. Поводом для конфликта послужило то, что гость не хотел уходить, несмотря на просьбы владельца жилья. Кроме того, приятель оскорбил бывшую жену подсудимого.

В результате злоумышленник зарезал обидчика. Пострадавший скончался.

В ходе следствия злоумышленник свою вину признал. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскано 500 тыс. руб. в пользу родственников убитого мужчины.

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В Качканаре вынесли приговор мужчине, убившему приятеля в новогоднюю ночь

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Теги: Убийство



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